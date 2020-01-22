Hakan Ural'dan Barık ailesine yardım! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan Barık ailesine yardım! - Son Dakika Magazin

Hakan Ural'dan Barık ailesine yardım!

6 saat önce

Adana'da yaşayan İbrahim ve Sevda Barık çifti, dalak ve karaciğer büyümesi rahatsızlığı bulunan çocukları İbrahim ve Şule Barık'ı, tedavi için götürdükleri Ankara'dan döndüklerinde evin duvarlarının yıkılmak üzere olduğunu görünce şoke oldu.

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Adana'da yaşayan İbrahim ve Sevda Barık çifti, dalak ve karaciğer büyümesi rahatsızlığı bulunan çocukları İbrahim ve Şule Barık'ı, tedavi için götürdükleri Ankara'dan döndüklerinde evin duvarlarının yıkılmak üzere olduğunu görünce şoke oldu.


2007 yılında bir kızını aynı rahatsızlık nedeniyle kaybeden çift, evlerinin onarılması için yardım çağrısında bulundu.


Program yorumcularından Hakan Ural bu çağrıya kayıtsız kalamamış, bir önceki gün canlı yayında Barık ailesine yardım edeceğinin sözünü vermişti. Ural, Barık ailesinin hikayesinde sevindiren bir gelişmeyi daha bugün canlı yayında duyurdu.


Hakan Ural, Ankara, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:53 
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