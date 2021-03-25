Hakan Ural'dan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu vurgulayan Hakan Ural, "Erdoğan'ı neden eleştiriyorsunuz? Erdoğan'ın yaptıkları ve çocuklarımıza daha iyi bir hayat sağladığı için teşekkür etmelisiniz. Adam hiçbir şey yapmasa bile yol yaptı ve o yol sizin arsalarınızın yakınından geçince, arsalarınız değerlendi" ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki Hakan Ural'ın bu açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı.