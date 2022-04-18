Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi - Son Dakika
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Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi

18.04.2022 13:37
Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla bir araya geldiği iftara katılan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere canlı yayında cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla bir araya geldiği iftara katılan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere canlı yayında cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Hakan Ural'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları gündem oldu. Ural, hakkında yapılan eleştirilere yönelik konuştu.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı'yla üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında, cumhurbaşkanı ile olan fotoğraflarına olumsuz yorum yapanlara yanıt verdi.

"BU VATANI SEVİYORSAK FAYDASI OLAN İNSANLARI SEVMEK SUÇ MU?"

Ural, "Ben hayatımda gerçek anlamda hissetmediğim hiçbir şeyi yaşamamış bir adamım. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım bunu da hiç saklamam. Bir memlekete, bu vatanı seviyorsak faydası olan insanları sevmek suç mu?" diye sordu. Hakaret ve tehditvari yorum yapanlara tepki gösteren Hakan Ural "Küfür, hakaret, nefret... Beni tehditle, şantajla düşüncelerimden, kanaatimden alıkoyacağınızı mı zannediyorsunuz? Bazı insanlar 'kaybedecek bir şeyi yok tabii" diyor. Benim çok şeyim var, bir ailem var, 3 çocuğum var. Çalışıp biriktirdiğim ekonomim var ama bir de karakterim ve şahsiyetim var" dedi.

Hakan Ural, eleştirilerde ailesinin de hedef alındığını söyleyerek "Evladıyla, çocuklarıyla, ailesiyle vakit geçiren, işine gücüne giden bir adamım. Sırf beni söylediklerimi itibarsızlaştırmak için akla hayale gelmeyecek fütursuzca saldırılara üzülüyorum" yorumunda bulundu.

(İHA)

Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi
Hakan Ural kendisini eleştirenlere yanıt verdi

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Hakan Ural eleştirilere 'Sevmek suç mu' notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın? Hakan Ural eleştirilere 'Sevmek suç mu' notuyla yanıt verdi: Sen neyin yalakasısın? Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu

Neler Oluyor Hayatta, Recep Tayyip Erdoğan, Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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