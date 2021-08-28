Hakan Ural, programda Kürtçe şarkı çaldırarak Didem Arslan'a gönderme yaptı

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yayınlanan programına telefonla bağlanarak Kürtçe konuşan konuğunu yayından aldı. Tepkilerin ardından özür dileyen Yılmaz'a bir gönderme de rakibi Hakan Ural'dan geldi.

CANLI YAYINDA KÜRTÇE ŞARKI ÇALDIRDI

Hafta içi her gün Kanal D ekranında yayın yapan Hakan Ural, Didem Arslan Yılmaz'ın Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle konuğunu yayından almasına Kürtçe bir şarkı ile karşılık verdi. Her programın sonunda kendi istediği şarkıyı açtıran Ural'ın bu sefer Kürtçe bir beste çaldırması Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.

DİDEM ARSLAN TEPKİ ÇEKİNCE ÖZÜR DİLEDİ

Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz, tepkileri ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünkü yayınımıza, Urfa'dan gelen Hayriye Taşcı, 'babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin' diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı. Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır Türkçe konuştu, önce kızlara Türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla Kürtçe konuşmak istediğini söyledi.

Hakan Ural, konuğunu yayından alan Didem Arslan Yılmaz'a canlı yayında Kürtçe şarkı çaldırarak gönderme yaptı

Türkan hanımı, Kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim. Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok. Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı "ülkenin fay hatlarını kaşımak" Not: Bu arada Kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim."

AY DİLBERE ŞARKISININ ANLAMI NEDİR?

Söz yani Gotın'ı Kürt şair, masal ve destan yazarı Feqiye Teyran'a, müziği Kürt sanatçı Aram Tigran'a ait olan Ay Dilbere şarkısı, sevginin, aşkın ve söz sanatının nakış nakış işlendiği bir eserdir