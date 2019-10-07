Son Dakika Haberleri: Hakan Ural ve Seda Akgül: "Bizim farklılığımız samimiyetimizde..."
Son Dakika Magazin Hakan Ural ve Seda Akgül: 'Bizim farklılığımız samimiyetimizde...'

Hakan Ural ve Seda Akgül: "Bizim farklılığımız samimiyetimizde..."

6 dakika önce

"Bizim farklılığımız samimiyetimizde.

Hakan Ural ve Seda Akgül:

"Bizim farklılığımız samimiyetimizde..." diyen Hakan Ural ve Seda Akgül, "Neler Oluyor Hayatta?"yı anlattı.


"Seda'yla Bakışarak Anlaşıyorum"


Hakan Ural: "Oynamıyoruz. ve empati kuruyoruz. İnsanları doğru bilgilendirmek adına, araştırmadan, doğruluğundan emin olmadan hiçbir haberi öne sürmeyeceğiz. Seda bakışarak anlaştığım bir partner. İçeriğimiz de biziz. Hayatın içinde ne varsa, memleketimizi ve halkı ilgilendiren hangi durum varsa; bizim programımıza konu olacak."


"İnsana Dair Her Şeyi Paylaşacağız"


Seda Akgül: "Hayata dair ne varsa, programımızda o yer alacak. Her türlü soruna, her kesime, her yaşta insana yakın olacağız. Her zamanki gibi rol yapmadan, rol çalmadan, kendimizi başkalarının yerine koyarak, sağduyulu düşünerek, hayata ve insana dair her şeyi paylaşacağız."


Gündeme ve insana dair her şeyin konuşulacağı "Neler Oluyor Hayatta"  hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D'de

Hakan Ural, Seda Akgül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:16 
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