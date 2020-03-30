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Hakan Ural yardımlarına koştu... Barık ailesi yeni evinde
6 saat önce
Adana'da yaşayan Barık ailesinin aylar önceki yardım çığlına Hakan Ural kayıtsız kalmamıştı.
Adana'da yaşayan Barık ailesinin aylar önceki yardım çığlına Hakan Ural kayıtsız kalmamıştı. Evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan aile için harekete geçen sunucu, ailenin mutluluğuna ortak oldu. Yeni evlerine taşınan Barık Ailesi, Hakan Ural'a dualar eşliğinde teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:22
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