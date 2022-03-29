SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı - Son Dakika
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SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı

29.03.2022 13:49

Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladıKONYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya Milli Takımı'nda oynayan ve İtalya Serie A'da birlikte forma giydikleri arkadaşlarını stat girişinde karşıladı.

Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı

KONYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya Milli Takımı'nda oynayan ve İtalya Serie A'da birlikte forma giydikleri arkadaşlarını stat girişinde karşıladı.

Bugün oynanacak özel maçta İtalya Milli Takımı ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya'dan arkadaşlarına "Hoş geldin" dedi. Maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nu gezmek amacıyla stada gelen İtalya Milli Takım kafilesini milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral karşıladı. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da ter döken Merih Demiral, İtalya'da birlikte aynı sahada yer aldıkları arkadaşlarını stat girişinde karşıladı ve arkadaşlarıyla sohbet etti.

SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı
SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı

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Kaynak: DHA

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