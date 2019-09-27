Son Dakika Haberleri: Hakan Yeşilyurt adı parkta yaşayacak
Son Dakika Güncel Haber

Hakan Yeşilyurt adı parkta yaşayacak

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde bulunan ve içinde spor sahası ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı yaklaşık 3 bin metrekarelik parka geçirdiği kalp krizi sonucu 46 yaşında, Antalya'da hayata veda eden sanatçı Hakan Yeşilyurt adını verecek.

Hakan Yeşilyurt adı parkta yaşayacak, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi'nde bulunan ve içinde spor sahası ve çocuk oyun gruplarının da yer aldığı yaklaşık 3 bin metrekarelik parka geçirdiği kalp krizi sonucu 46 yaşında, Antalya'da hayata veda eden sanatçı Hakan Yeşilyurt adını verecek. Konuyla ilgili nihai karar 2 Ekim'de toplanacak Belediye Meclisince alınacak.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kızılarık Mahallesi'nde 2752 ve 2771 sokaklar kesişiminde bulunan ve kapsamlı yenilemenin ardından semt spor sahanı ve çocuk oyun gruplarıyla mahallenin buluşma noktasına dönüşen parka, Antalya'da vefat eden Türk halk ve özgün müziğin en iyi seslerinden Hakan Yeşilyurt adının verilmesini meclis gündemine aldı. Yaklaşık 3 bin metrekare genişliğindeki parka henüz 46 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden sanatçı Hakan Yeşilyurt'un parka adının verilmesine ilişkin karar, 2 Ekim'de toplanacak Belediye Meclisince alınacak. Şubat ayında hayata veda eden Yeşilyurt, Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümleri bulunuyordu. - ANTALYA

Yeşilyurt, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu
Adliyeye eşini öldürürken üzerinde bulunan kanlı gömleğiyle sevk edildi Yer: Antalya! Çöp eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı İstanbul Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun deprem toplantısına çağrılmadığı haberlerini yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan Yeşilyurt adı parkta yaşayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]