Hakan Yurtbaşı Açılma Sonrası Tekstil Sektörünü Ele Aldı - Son Dakika

"Salgın Sonrasında Her Şey İyi Olacak"

Salgın süreci sonrasına yönelik açıklamalarda bulunan Hakan Yurtbaşı tekstil sektörünün durumunu şu sözler ile değerlendirdi: "Salgın elbette tüm sektörleri olduğu gibi tekstil sektörünü de etkiledi. Özellikle salgının ilk dönemlerinde genel bir şaşkınlık olduğu için iş piyasası da buna bağlı olarak kötü etkilendi. Kısıtlamalar ve kapanmalar ile birlikte insanlar da evlerinde daha çok vakit geçirdiklerinden tekstil ürünlerine bu süreçte kısmen ilgi azaldı. Ancak normalleşme adımları ile birlikte bu durum şimdi tersine dönüyor," dedi.

Açılma sonrasında piyasanın daha da hareketlenmesini beklediğini belirten Yurtbaşı: "Salgın sonrasındaki dönemde her şeyin bir nebze daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle dışarıda insanlar daha çok vakit geçirmeye başlayınca kıyafetlere olan ilgileri de eskisi gibi olacak. Bu kapsamda da Catch Jeans olarak yeni tasarımlarımızı bu sürece en iyi olacak şekilde gerçekleştiriyoruz," şeklinde konuştu.

"Salgın Yurtdışına Satışı Arttırdı"

Salgın döneminde e-ticaretin arttığına da değinen Yurtbaşı şu sözleri söyledi: "Salgın döneminde internetten alışveriş tekstil sektöründe de önem kazandı. Bu önem artık geri dönülemez bir şekilde ilerleyecek. Daha önceden internetten alışverişe mesafeli olanlar bile bu süreç kapsamında e-ticaretin ne kadar kolay ve güvenli şekilde yapıldığını gördü. Özellikle yurtdışından salgın döneminde çok fazla sipariş aldık ve almaya da devam ediyoruz. Gerekli olan çalışmaları da sağlıyoruz."

Yurtbaşı ayrıca marka olarak salgın sonrasına en iyi şekilde hazırlandıklarını da belirterek: "Güçlü altyapımız ve ürünlerimiz ile birlikte salgın döneminde iyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Pek çok marka bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim için böyle bir sorun olmadı ve açılma sonrası için de güçlü şekilde ilerliyoruz," dedi.