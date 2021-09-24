Hakan Yurtbaşı Catch Jeans'ın başarı öyküsünü anlattı - Son Dakika

Catch Jeans kurucusu Hakan Yurtbaşı da markasının gelişim sürecini ve giyim sektöründe başarılı olma serüvenini anlattı.

Catch Jeans, kurulduğu günden bu yana giyim sektöründe adından sık sık söz ettiren bir marka haline geldi. Sokak modasına yön veren tasarımlarıyla geniş bir müşteri kitlesi edinen Catch Jeans'in başarı öyküsü kurucu Hakan Yurtbaşı'ndan geldi. Gelişen, değişen ve her geçen gün yeniden revize edilen temel giyim taleplerini karşılamada önemli adımlar attıklarını söyleyen Hakan Yurtbaşı, markasının gelişim sürecini değerlendirdi.

Türkiye'de giyim sektörünün her zaman çok dinamik ve yüksek potansiyelli bir alan olduğunu kaydeden Catch Jeans kurucusu Hakan Yurtbaşı, ancak bu alanda sokak modasının her zaman göz ardı edildiğini belirtti. Sokak modasına yönelik marka ve tasarım anlayışının eksikliğini hisseden Hakan Yurtbaşı, bu alanda talepleri karşılamak adına harekete geçtiklerini söyledi.

2007 yılında sokak modasında salaşlık, konfor ve rahatlık temaları öncülüğünde Catch Jeans markasını kurduğunu söyleyen Hakan Yurtbaşı yeni ve dinamik sokak modası anlayışıyla modanın genel seyrini belirlediklerini belirtti. Sokak modasını yansıtan tasarımlar ile dünyaca ünlü bir marka olan Catch Jeans'ın kurucusu ve CEO'su Hakan Yurtbaşı "Markamızın önemli bir isim haline gelmesinde en büyük etmen sokağın nabzını doğru olarak yakalayan tasarımları seçiyor olmamız." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde olduğu kadar tasarımları ile yurt dışında da önemli bir marka haline gelen Catch Jeans markasının başarılarına atıfta bulunan Hakan Yurtbaşı, markanın kuruluş felsefesini özetledi. Konuyla ilgili açıklamasında "Sokak modası diğer modalar gibi stüdyolarda değil, tamamen sokaklarda doğan bir modadır. Bu yüzden gerçek yaşamı da en iyi şekilde yansıtıyor." şeklinde konuşan Yurtbaşı, bu sayede hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı bir yere geldiklerini kaydetti.