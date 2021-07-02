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Hakan Yurtbaşı: Tekstil Sektöründe Pandemi Etkisi Geçiyor - Son Dakika

Hakan Yurtbaşı: Tekstil Sektöründe Pandemi Etkisi Geçiyor

02.07.2021 14:44
Hakan Yurtbaşı: Tekstil Sektöründe Pandemi Etkisi Geçiyor, System.String[]

Dünya genelinde Korona virüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle ilan edilen pandemi, bilineceği üzere en çok üretim işlevine sahip olan işletme ve firmalar üzerinde olumsuz etki gösterdi. Özellikle tekstil gibi üretim esasına dayanan sektörler, pandemi kapsamında alınan kararlarla son derece ciddi bir duraksama dönemine girdi.

Ülkemizde de tekstil sektörünün durumu, dünya geneline paralel olarak seyrederken, pandemi sonrası sektörün son hali merak konusu. Türkiye'nin en önde gelen tekstil firmalarından Catch Jeans'in CEO'su ve kurucusu Hakan Yurtbaşı, pandemi sonrası tekstil sektörünün son durumunu değerlendirdi. İşte uzman girişimciden tekstil sektörünün geleceği hakkında tüm detaylar.

Pandemi Sürecinde E-Ticaret, Giyim Sektörünün Başat Aktörü Oldu

2004 yılında kurduğu Cath Jeans, şirketi bugün global pazara açılan ve dünya genelinde ilgi toplayan Hakan Yurtbaşı, ülkemizde tekstil sektörünün önden gelen aktörlerinden biri. Başarılı girişimci, 20 yılı aşkın süredir içerisinde bulunduğu tekstil sektörüne son derece hakim. Sektöre dair değerlendirmelerini bizlerle paylaşan Yurtbaşı, pandemi sürecinde E-Ticaret satışlarına gösterilen ilgiye vurgu yaptı. Bulaş riski yüksek olan Covid-19 hastalığından korunmak için tüketici alışkanlıklarının büyük oranda değişime uğradığını belirten uzman girişimci, tekstil sektörünün pandemi sürecinde E-Ticaret sayesinde ayakta kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Küçük ya da orta her türden girişimin ayakta durması ve pandemi sürecinin tekstil sektörü üzerinde gösterdiği olumsuz etkilere atıfta bulunan Yutbaşı; "Pandemi, tüm dünya genelinde başta tekstil sektörü olmak üzere çok ciddi olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden oldu. Salgının başladığı ilk süreç son derece zorlu geçse de tekstil sektöründeki tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte E-Ticaret, gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline dönüştü. Tekstil sektörü, süreç boyunca ancak bu şekilde ayakta kalabildi" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Yaz Sezonunun Açılması ve Yeni Normal Sektörü Olumlu Etkileyecek

Ünlü girişimci, pandemi sonrasında alınan yasakların da alışveriş sektörüne olumsuz etkileri olduğunun üzerinde durdu ve tekstil sektörünün geleceğinin son derece parlak olduğu yorumunda bulundu. Yurtbaşı, özellikle ülkemizde pandemi nedeniyle uygulanan yasakların gevşetilmesi ve yeni normal düzenine geçilmesiyle birlikte tekstil sektörünün tekrardan eski ve ihtişamlı gücüne sahip olabileceğini belirtti. Ayrıca Yurtbaşı, yaz sezonunun açılıyor olmasının tekstil sektöründe yeni trendlere gebe olduğu görüşünde.

Yasakların kalkması ve yaz sezonunun açılmasıyla birlikte sektörün hareketleneceğini söyleyen Yurtbaşı "Her ne kadar E-Ticaret, tekstil sektörünü pandemi boyunca ayakta tutmuş olsa da gerçek bir alışveriş deneyimi hala herkes tarafından yüksek düzeyde talep ediliyor. Yasakların kalkmasıyla birlikte tekstil ürünlerine ilgi kaldığı yerden devam edecek ve hatta artacak. Bu artışın en temel sebebi yaz sezonunun başlıyor olmasıdır. Özellikle yeni yaz trendleri, hemen herkeste büyük ilgi uyandırıyor. Catch Jeans olarak yaz sezonunda herkes tarafından beğeniyle karşılanacak yeni trendler oluşturma hedefindeyiz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Pandemi Sonrası Tekstil Sektöründe Tüketici Alışkanlıkları Nasıl Olacak?

Pandemi sonrasında tüketici alışkanlıkları nasıl olacak? Şeklinde soruya da yanıt veren uzman girişimci "Catch Jeans olarak, temel hedefimiz aynı anda E-Ticaret ve reel alışveriş deneyiminin herkes tarafından elde edilebilmesini sağlamak. Tüketici alışkanlıkları ve taleplerini değerlendirme konusunda özel bir birime sahibiz. Bu birim, tüketici taleplerini en efektif şekilde değerlendiriyor. Özellikle yaz trendlerinin bu sezon geçmiş dönemlere oranla çok daha konforlu olacak gibi görünüyor. Konfor ve şıklığın aynı anda elde edilebileceği tasarımlarla bu yaz, pandemi etkisinden çok uzakta son derece ışıltılı geçecek." yorumuyla yaz sezonunun ve yeni normal döneminin tekstil sektöründe gelişimleri oldukça derinden tetikleyeceğini belirtti.

Hakan Yurtbaşı: Tekstil Sektöründe Pandemi Etkisi Geçiyor

Tekstil Sektörü, Koronavirüs, E ticaret, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Hakan Yurtbaşı: Tekstil Sektöründe Pandemi Etkisi Geçiyor - Son Dakika


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