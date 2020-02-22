"Hakaret Davası"nda okul müdürü hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hakaret Davası'nda okul müdürü hakkında yakalama kararı - Son Dakika

"Hakaret Davası"nda okul müdürü hakkında yakalama kararı

7 saat önce

ÖĞRENCİLERE okuldaki bir etkinliğe katılmadıkları için hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında 'hakaret' davası açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi okul müdürü Necati Yener'in yargılandığı davada mahkeme, yakalama kararı çıkardı.

ÖĞRENCİLERE okuldaki bir etkinliğe katılmadıkları için hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında  'hakaret' davası açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi okul müdürü Necati Yener'in yargılandığı davada mahkeme, yakalama kararı çıkardı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi öğrenciler, velileri,tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık okul müdürü Necati Yener'in avukatı, "Müvekkilimiz duruşmaya gelecekti ancak neden duruşmaya iştirak etmediğini bilmiyoruz. Önceki celselerde gelmişti" dedi.

"SANIK 4 CELSEDİR DURUŞMALARA GELMEMEKTEDİR"

Şikayetçilerin avukatı İbrahim Ergün ise, "Sanık 4 celsedir duruşmalara gelmemektedir. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederiz. Tanıkların beyanlarının sanık savunması alındıktan sonra alınması gerektiği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme,  daha önceki celse zorla getirme emrine rağmen gelmeyen sanık Necati Yener hakkında savunmasını almaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Hazır olan tanıkların sanık Necati Yener'in savunmasının alınmasının ardından dinlenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan bazı öğrencilerin velileri, okul bahçesinde düzenlemek istediği sucuk partisine katılmak istemeyen öğrencilere sınıf ortasında hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla okul müdürü Necati Yener'den şikayetçi olmuşlardı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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