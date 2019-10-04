"hakaret davası"nda okul müdürü hakkında zorla getirme kararı(1)

ÖĞRENCİLERE okuldaki bir etkinliğe katılmadıkları için hakaret ettiği iddia edilen ve hakkında 'hakaret' davası açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi okul müdürü Necati Yener'in yargılandığı davanın 3. celsesi görüldü. Mahkeme, davanın 3. celsesine de katılmayan Yener hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verdi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, şikayetçi öğrenciler, tanıklar velileri ve avukatlar katıldı.

Duruşmada, söz alan öğrencilerin avukatları, "Biz bu celse tanıkların dinlenmesini istemiyoruz çünkü henüz sanığın ifadesi alınmamıştır. Ayrıca tanığın dinlenmesi konusunda bir ara karar yoktur. Geçen celsenin ara kararında, tanığın sanık savunmasının alınmasının ardından dinlenmesine karar verilmiştir. Biz bu ara karar doğrultusunda tanığın bu celse dinlenmemesini, sanığın savunmasının alınmasının ardından dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, sanığın bir sonraki duruşma için zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.