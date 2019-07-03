Son Dakika Haberleri: Hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı uzlaşma

29 dakika önce

ANTALYA'da avukat Seray Yörük, kendisine hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü komşusu hakkında davacı oldu.

Hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı uzlaşma, System.String[]
ANTALYA'da avukat Seray Yörük, kendisine hakarette bulunduğunu ileri sürdüğü komşusu hakkında davacı oldu. Sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo kedi ve köpek maması karşılığında komşusuyla uzlaşan Yörük, şikayetinden vazgeçti.
Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Üyesi de olan avukat Seray Yörük, kendisine hakarette bulunup tehdit ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine dava açıldı. Dava sürecinde komşusuyla uzlaşan Seray Yörük, 600 kilo kedi ve köpek maması alması karşılığında şikayetinden vazgeçti. Avukat Yörük, alınan kedi ve köpek mamasını, Antalya'da sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlere dağıttı.
Tartıştığı komşusunun kendisine hakaret edip tehditte bulunduğunu belirten Seray Yörük, "Kişi hakkında şikayetçi oldum ve hakaretten dolayı hakkında dava açıldı. Dosya uzlaşmaya geldiğinde ise kedi ve köpek maması alması durumunda şikayetimden vazgeçeceğimi ve uzlaşmayı kabul edeceğimi söyledim. Hakarette bulunan kişi 600 kilo kedi ve köpek maması aldı. Ben de şikayetimden vazgeçtim" dedi.
Avukat Yörük, alınan mamayla sokak hayvanlarının beslendiğini ve farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi.
Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Normalde böyle şeyleri paylaşmayı sevmem ama belki özendirici olur diye bunu paylaşmazsam olmazdı. Kendisinden şikayetçi olduğum şahıstan tamamı sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere toplam 600 kilo mama karşılığında uzlaştım. Hiçbir 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı, bugün yaşadığım hazzı ve mutluluğu bana yaşatmayacaktı. 'İçinizde o kadar aç insan varken'li cümleler kuran varsa, siz umarım insanlara yardımcı olursunuz benim için önemli olan bir cana dokunmak deyip konuyu kapatıyorum. Bugün günlerden güzellik olsun" dedi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:16 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Alman oyuncu Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:46:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakaret davasında 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]