Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor
'un sportif direktörü Ali Ravcı, ulusal bir televizyon kanalında takımları ve kaptanları Adem Büyük
ile ilgili yapılan yorumların hakaret düzeyinde olduğunu belirterek, bu yorumların camiayı derinden üzdüğünü bildirdi.
Ravcı, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe
karşısında sergilediği oyunun, leh ve aleyhlerine verilen hakem kararlarıyla maç sırasında yaşananların kamuoyunun malumu olduğunu belirtti.
Yaşananların ortada olduğunu aktaran Ravcı, "Tüm bunlar ortadayken, ulusal bir televizyon kanalında, takımımız ve kaptanımızla ilgili hakaret düzeyindeki yorumlar, camiamızı derinden üzmüştür." değerlendirmesinde bulundu.
Ravcı, Hıncal Uluç
'un takım kaptanı Adem Büyük ve kulüp hakkında söylediği tüm sözleri kınadıklarını ve seviyesiz eleştirilerini kendisine iade ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Adem Büyük, Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun kaptanıdır, 3 milyon Malatyalıyı temsil etmektedir. Kaptanımıza uzatılmış çirkin üslup ve dil, kulübümüze ve camiamıza uzatılmıştır. Dolayısıyla Malatya'nın kaptanına ahlaksız demek, bu sözü sarf edenlerin haddine değildir. Anadolu insanı ahlak kavramını bir magazin yazarından öğrenmeyecek kadar dürüst ve onurludur. Futbol
elbette ki övgüler kadar eleştirilerin de doğal olduğu güzel bir oyundur. Bu güzel oyunu, camiaları rencide edecek şekilde hakaretvari yorumlarla kirletenlerin asıl hazımsızlıkları ne Adem Büyük, ne de ligin en az bütçesiyle sezon başından beri zirve hattındaki yerini koruyan Yeni Malatyasporumuzun oyun kurgusundadır."
Anadolu takımlarının son yıllarda yaşadığı başarılı çıkış, kulüplerinin kısa sürede ortaya koyduğu sportif başarıların kendisini futbol otoritesi görenleri rahatsız ettiğini bildiren Ravcı, "Evkur Yeni Malatyaspor camiası olarak yapılan tüm yorum ve eleştirileri dikkatle takip ettiğimizi ve camiamızın haklarını koruyacak şekilde her türlü yasal yolları açık tutacağımızı belirtiyoruz. Sarı-siyahlı renklere gönül veren 3 milyon Malatyalıyı, yakaladığımız bu birlikteliği daha da büyüterek tüm Türkiye
'ye örnek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.