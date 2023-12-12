 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi durumunda, suçun ''uzlaştırma'' kapsamından çıkartılarak ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu. Birçok vatandaş, ''hakaret eden cezaevinden kurtulacak'' diyerek düzenlemenin revize edilmesi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi.

12.12.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:21
Abone Ol

Yargı reformu çalışmaları sonucunda hazırlanan 8. yargı paketinin TBMM'ye sevk edilmesi için geri sayım başladı. Ocak ayında açıklanması beklenen ve 67 maddeden oluşan yargı reformu paketi ile 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Paketle sosyal medya üzerinden işlenen ve TCK/125-2 kapsamında değerlendirilen "Hakaret" suçunun "uzlaşma" kapsamından çıkarılarak "ön ödeme" kapsamına alınması planlanıyor. Ancak bu düzenlemeye vatandaşlardan tepki var. Birçok kişi düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

PARA ÖDEYEN KOVUŞTURMADAN KURTULACAK

Yeni yargı reformu paketindeki bu düzenleme, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret eden kişinin, belli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayacak. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, mevcut haliyle "uzlaşma" kapsamında olunca ise şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaştırma bürosunun görevlendirdiği bir uzlaştırmacı tarafından uzlaşma teklifinde bulunuluyor.

"HAKARET EDENİ CEZAEVİNDEN KURTARACAK DÜZENLEME"

Söz konusu değişikliğin gündeme gelmesi, sosyal medyada hakaret özgürlüğü mü geliyor şeklinde değerlendirmeleri de beraberinde getirdi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu değişikliği dijital platformlarda hakaret suçu işleyen kişilerin artabileceğini ve sistematik itibarsızlaştırma kampanyalarını cesaretlendireceğini belirterek eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni yargı reformunda "ön ödeme" kapsamına alınacak hakaret suçuna ilişkin, "cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, "hakaret edeni cezaevinden kurtaracak düzenleme" olarak niteledikleri değişikliğin revize edilmesini istedi.

Hakaret suçunun \'\'ön ödeme\'\' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu
YORUMLAR (1)
  • Coronaci : Bence doğru karar hakaret edeni hapse atmak nedir ödesin parayı bitti gitti bu zamanda para kazanmak kolaymi hapisten daha etkili bence Yanıtla 10 1

Yılmaz Tunç, Yargı, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu - Son Dakika


16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti
16:36
ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi
16:12
CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:04
Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı
16:00
Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi
15:29
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
15:06
Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü

Son Dakika
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:02 Şahinbey Belediyesi "Evlilik Okulu Projesi" ile çiftleri evlendiriyor
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç edildi
16:12 CHP ile işbirliğini savunan İbrahim Özkan, Akşener'in talebi üzerine İYİ Parti'den istifa etti
16:04 Hapşırığını tutmaya çalışan kişinin boğazı patladı
16:00 Eylül Öztürk, adeta savaş açtı! Hakkındaki tüm söylentilere belgelerle cevap verdi
15:29 Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk bıçakla öldürüldü, 13 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
15:06 Çorlu'da Eşine Laf Atıldığı İçin Kavga Eden Genç Adam Bıçaklanarak Öldürüldü
15:05 Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 17:03:07. #1.13#
SON DAKİKA: Hakaret suçunun ''ön ödeme'' kapsamına alınmasına yönelik düzenleme tepkilere neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement