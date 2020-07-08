Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki maçı yönetecek olan hakem Ali Palabıyık'ın istatistikleri.



Süper Lig 31.haftasında oynanacak Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor maçı için merkez Hakem Kurulu (MHK), Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.



Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor maçının orta hakemi olarak atanan Ali Palabıyık, bugüne kadar 292 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 125 kez ev sahibi takım, 88 kez de deplasman takımı kazanırken 79 maç da berabere bitti. Ankara Bölgesi hakemi, bu maçlarda 1483 sarı kart çıkarırken 113 kez de kırmızı kart gösterdi.



39 yaşındaki hakem, bugüne kadar Rizespor'un 16 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Karadeniz ekibi, 5 galibiyet 4 beraberlik 7 yenildi aldı. Ankara Bölgesi hakemi, Kayserispor'un ise 11 maçında düdük çaldı. Kayserispor bu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 5 kez de yenilen taraf oldu. Süper Lig'de bu sezon 17 maçta düdük çalan Ali Palabıyık, ilk kez Rizespor ile Kayserispor arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak. 2 kez Rizespor'un 1 kez de Kayserispor maçı yöneten Ali Palabıyık, yarınki maçın orta hakemi olarak görevlendirildi. Rizespor, Ali Palabıyık'ın yönettiği 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Kayserispor ise 1 mağlubiyet aldı. - KAYSERİ