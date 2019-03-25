Son Dakika Haberleri: Hakem Düdüğü Çaldı, Futbolcular Kitap Okumaya Başladı

Hakem Düdüğü Çaldı, Futbolcular Kitap Okumaya Başladı

1 saat önce

Tokat'ta Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 6 yıldır ilçede yürütülen kitap okuma faaliyetleri yeşil sahalara kadar uzandı.

Hakem Düdüğü Çaldı, Futbolcular Kitap Okumaya Başladı, System.String[]
Tokat'ta Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 6 yıldır ilçede yürütülen kitap okuma faaliyetleri yeşil sahalara kadar uzandı. 6 yıldır okul bünyesinde, son 2 yıldır da ilçe geneline yayılan proje kapsamında yeşil sahalarda da farkındalık çalışması yapıldı.

Amaçlarının kitap okuma konusundaki farkındalığı yeşil sahalar aracılığı ile arttırmak olduğunu söyleyen Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nuh Gülmez, "Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak 6 yıldır okuma yarışmaları düzenliyoruz. Son 2 yıldır da ilçe genelinde bu yarışmalarımızı yapıyoruz. Bu yarışmalar için bir farkındalık çalışması yapmayı düşündük. Bunun için de bu kez düdükler kitap için çalsın sloganı ile yarışmamızı sahaya taşıdık. Almuspor ile Niksar Belediyespor arasında yapılan müsabakada hakemin başlangıç düdüğüyle beraber kitap okuma çalışması yaptık" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan futbolcular, düzenlenen farkındalık çalışmasının bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, tüm vatandaşlara kitap okuma tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:15 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşını Beklerken Bıçaklandı İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türk Jetleri Tarafından Taciz Edildiği İddiaları Yalanlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 17:57:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakem Düdüğü Çaldı, Futbolcular Kitap Okumaya Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]