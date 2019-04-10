TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor
'un Kulüp Başkanı İsmail Uyanık
, sezon başından bu yana hakem hatalarından 10 puan kaybettiğini ileri sürdü.
Uyanık, Nuri Asan
Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde genellikle hakemlerin Yılport Samsunspor'un maçlarında hata yaptığını iddia etti.
Hakemlerin sürekli aleyhlerine hata yapmalarının iyi niyetli olmadığını anlatan Uyanık, şöyle devam etti:
"Sezon başından itibaren yapılan hataları, bütün maçlarımızı naklen yayınlarından aldığımız görüntülerle herkesin göz önüne seriyoruz. Hiç kimseden kapalı bir şeyimiz yok. Bu görüntülerle Merkez Hakem Kurulu
, birtakım hakem hatalarının farkına varıp bazı hakemlere uzun süre maç vermediği oluyor. Hakem hatalarından 10 puan kaybettik. Bunu, 'Bizim takımımız her şeyin en iyisini oynadı, futbolcularımız en üst düzeydeydi, hocamız en doğru kararları verdi, başkan en iyi kadroyu kurdu, hocalarını en iyi zamanda aldı veya değiştirdi' demek veya dedirtmek için yapmıyoruz. Bir sezon boyunca şampiyonluğu kovalayan bir futbol şehrinin lehine yapılan hataların bu kadar az olduğu, aleyhine yapılan hataların bu kadar çok olduğu yerde ben açıkçası iyi niyetin olduğunu düşünmüyorum."
Hakem hatalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Uyanık, şunları kaydetti:
"Sezon bitiyor, maalesef biz 4 puan geriye düştük. Bunun iyi niyetle olması mümkün değil. Bir takımın sezon boyunca 2 penaltı kullanması, aleyhine çok sayıda penaltı verilmesi, bu kadar hakem hatası olması, bunların iyi niyetli olması mümkün değil. Önümüzde 4 maç ve play-off'lar var. Keçiörengücü maçından sonra elimizdeki kozu kaybettiğimizi, bu maça kadar kontrolümüzde olmayan, aleyhimize işleyen mekanizmanın aynı hızla bizi tekrar öğütmeye devam edeceğini hissettiğim için üzüntüm ortaya çıktı. Bu mekanizmanın tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Birden fazla şeyde olabilir. Hakemler kötü olabilir, alt lig hakemleri maçımıza gelebilir ama kötü hakem iki tarafa da hata yapar. Sürekli tek tarafa hata olduğu zaman bu hakemin kötülüğünden veya kalitesizliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum."
Uyanık, hakemi konuşmaktan utandıklarını dile getirerek, Merkez Hakem Kurulunun play-off müsabakalarına bir üst klasman hakemlerini göndermesini istediklerini ifade etti.