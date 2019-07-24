Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek
1 saat önce
UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:06 Kaynak: AA
UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek
'e UEFA Avrupa
Ligi 2. eleme turunda görev verdi. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hüseyin Göçek, İsveç
'in FC Norrköping ile Letonya
'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz
ve Erdem Bayık
yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
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