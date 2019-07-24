Son Dakika Haberleri: Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek
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Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek

1 saat önce

UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi.

Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek, System.String[]
UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.
İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
Hüseyin Göçek, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:06 Kaynak: AA
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