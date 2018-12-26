Hakem Maloney'den Skandal Hareket!

ABD'de gerçekleştirilen bir güreş turnuvasında hakem olarak görev yapan Alan Maloney, Afrika asıllı genç sporcu Andrew Johnson'ın saçını zorla kesti.

ABD'de gerçekleştirilen bir güreş turnuvasında hakem olarak görev yapan Alan Maloney, Afrika asıllı genç sporcu Andrew Johnson'ın saçını zorla kesti. Saçları kesilen Andrew Jonhson, maçı kazanmasına rağmen büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Tartışmalara neden olan ve tepki çeken hareket sonrası Alan Maloney sert eleştirilere maruz kaldı. Alan Maloney'in daha önce ırkçı söylemleri nedeniyle bir yıl ceza aldığı öğrenildi.



Liselerarası güreş turnuvasında New Jersey'de yer alan Buena Regional Lisesi adına yarışan Andrew Johnson, saçlarının uzunluğu yarışma kurallarını dahilinde olmasına rağmen hakem Alan Maloney'e takıldı. Andrew Johnson'a "Ya saçını kesersin ya da seni diskalifiye ederim" diyen hakem Alan Maloney'i ikna etmeyi başaramayan genç sporcu, saçının kesilmesine istemese de razı oldu. Bunun üzerine eline makası alan Alan Maloney, Andrew Johnson'ın saçını salonun ortasında kesti.



Saçları kesildikten sonra rakibi ile mücadele eden Andrew Johnson, galip gelerek okulunu zafere taşımasına rağmen, uğradığı baskı nedeniyle galibiyet sevincini yaşayamadı. Hakemin Andrew Johnson'ı galip ilan etmesinin ardından genç sporcu, sanki maçı kaybetmiş gibi üzgün bir tavırla takım arkadaşlarının yanına geldi. Andrew Jonhson'ın bu esnada gözyaşlarını tutamaması uğradığı saldırının genç sporcu üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.



Hakemin yaptığı bu skandal hareketi Twitter hesabından paylaşan gazeteci Mike Frankel, olayın tüm dünya tarafından öğrenilmesini sağladı. Mike Frankel'ın paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerde hakem Alan Maloney'in skandal bir harekete imza attığı ve ömür boyu men cezası alması gerektiği savunuldu.



BU MALONEY'İN İLK VUKUATI DEĞİL



Genç sporcunun saçlarını zorla kesen hakem Alan Maloney'in daha önce de Afrika kökenli bir hakeme ırkçı söylemlerde bulunduğu ortaya çıktı. Courier Post'ta yer alan bir haberde, 2016 yılında Afrika kökenli bir hakemi ırkı nedeniyle aşağılayıcı cümleler söylediği belirtilen Alan Maloney'e olay ile ilgili soru sorulduğunda "Hatırlamıyorum" dediği yer aldı. Ancak Alan Maloney'in olayı hatırlamamasına rağmen ırkçı söylemi nedeniyle bir yıl ceza aldığı belirtildi.

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