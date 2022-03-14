SPOR Hakem olmak isteyen down sendromlu Kaya'dan futbolculara maç konuşması - Son Dakika
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SPOR Hakem olmak isteyen down sendromlu Kaya'dan futbolculara maç konuşması

14.03.2022 10:41

SPOR Hakem olmak isteyen down sendromlu Kaya'dan futbolculara maç konuşmasıBAYBURT,(DHA)Bayburt'ta yaşayan down sendromlu İstemihan Kaya'nın en büyük hayali gerçekleşti.

SPOR Hakem olmak isteyen down sendromlu Kaya'dan futbolculara maç konuşması

BAYBURT,(DHA)

Bayburt'ta yaşayan down sendromlu İstemihan Kaya'nın en büyük hayali gerçekleşti. Futbol hakemi olmak isteyen 22 yaşındaki Kaya, hakem Murat Türkoğlu ile Bayburt 1'inci Amatör Ligi maçında sahaya çıktı ve iki takım futbolcularına maç konuşması yaptı.

Bayburt 1'inci Amatör Ligi'nde oynanan Gürbüzspor- Bayburt Üniversitesi müsabakasında amatör ligleri sıkı takip eden ve hakem olmak isteyen down sendromlu İstemihan Kaya, futbolcularla maç öncesi bir araya geldi. Bayburt Bölgesi B Klasman hakemi Murat Türkoğlu ve yardımcıları ile sahaya çıkan Kaya, her iki takımın oyuncularının da ciddiyetle dinlediği seremoniyi gerçekleştirdi. Konuşmanın ardından Kaya, oyunculara başarı dileğinde bulundu.

SPOR Hakem olmak isteyen down sendromlu Kaya'dan futbolculara maç konuşması
SPOR Hakem olmak isteyen down sendromlu Kaya'dan futbolculara maç konuşması

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Bayburt, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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