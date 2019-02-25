Hakem Özge Kanbay Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.
Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.
Özge Kanbay'ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Manisa
Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:33 Kaynak: İHA
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