Son Dakika Haberleri: Hakem Özge Kanbay Hayatını Kaybetti

Hakem Özge Kanbay Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.

Hakem Özge Kanbay Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kadın Bölgesel hakemi Özge Kanbay, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etti.

Özge Kanbay'ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Manisa Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı Evi Yanan Kadının Yaşadığı Dehşet Anları Kamerayla Kaydedildi

Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi Ali Gültiken'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 18:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakem Özge Kanbay Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]