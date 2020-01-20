Hakem, sahaya inen yamaç paraşütçüye kırmızı kart gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakem, sahaya inen yamaç paraşütçüye kırmızı kart gösterdi - Son Dakika

Hakem, sahaya inen yamaç paraşütçüye kırmızı kart gösterdi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Amatör Ligde oynan maç esnasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne, maçın hakemi kırmızı kart gösterdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Amatör Ligde oynan maç esnasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne, maçın hakemi kırmızı kart gösterdi.

Osmaneli İlçe Stadı'nda 1308 Osmaneli Belediye Spor ile 1299 Bilecik Edebali Spor arasında oynanan maç esnasında yamaç paraşütü ile bölgede gezen Hakan Kırlı, paraşütüyle sahaya indi.

Soyunma odasına gitmekte olan sporcular ve hakemlerin alkışıyla inişini tamamlayan Kırlı'ya maçın orta hakemi espri yaparak kırmızı kart gösterdi.

Tüm seyirciler hakemi ve yamaç paraşütçüsünü ayakta alkışlarken hakem oyuncularla birlikte saha ortasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hakem, sahaya inen yamaç paraşütçüye kırmızı kart gösterdi

Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:57 Kaynak: AA
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