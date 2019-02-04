Son Dakika Haberleri: Hakem ve Futbolcular Topu Sahaya Giren Köpekten Zorlukla Alabildi

Hakem ve Futbolcular Topu Sahaya Giren Köpekten Zorlukla Alabildi

30 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oynanan U-14 maçı sırasında sahaya giren bir köpek, aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca futbolcuları arkasından koşturdu.

Hakem ve Futbolcular Topu Sahaya Giren Köpekten Zorlukla Alabildi, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oynanan U-14 maçı sırasında sahaya giren bir köpek, aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca futbolcuları arkasından koşturdu.

U-14 Ligi'nde Darıca Gençler Birliği Spor ile Trakya Spor arasında oynanan maç sırasında bir köpek bir anda sahaya girdi. Maç devam ederken koşarak futbolcuların arasına giren köpek, topu alarak koşmaya başladı. Futbolcular ise, topu alabilmek için dakikalarca köpeğin arkasından koştu. Dakikalarca uğraşın sonunda topu köpeğin elinden alabilen futbolcular, hakeme teslim etti. Hakem çareyi topla birlikte köpeği dışarı çıkartmakta buldu. Hakemin arkasından koşan köpek, zıplayarak hakemin elindeki topu yere düşürdü. Tekrar topu alarak koşmaya başlayan köpekten topu alan futbolcular, kaptırmamak için zor anlar yaşadı. Daha sonra hakem futbolculardan aldığı topu tribünlere attı. Topun arkasından koşan köpeği sahibi yakalayarak tasmasını taktı.

Hakem ve futbolcuların zor anları saniye saniye kaydedildi

Hakem ve futbolcuların yaşadığı o zor anlar tribündeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, köpeğin sahaya girdikten sonra kaptığı topla birlikte koşmaya başladığı görülüyor. Yaklaşık 40 saniye süren koşturmacanın ardından topu kapabilen futbolcular hakeme teslim ediyor. Sahadan çıkmak isteyen hakemin elinden topu zıplayarak düşüren köpek tekrar koşmaya başlıyor. Daha sonra topu yakalayan futbolcular tekrar hakeme teslim ediyor. Hakemin topu tribünlere atması sonrasında sahibinin gelerek köpeği yakaladığı görülüyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:05 Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel
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