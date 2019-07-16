Hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu
tarafından 2019-2020 yılında görev yapacak klasman hakem listesi açıklandı.
2019-2020 futbol sezonunda 2 üst klasman yardımcı hakem, 1 klasman hakemi, 4 klasman yardımcı hakemi, 4 bölgesel hakem, 5 bölgesel yardımcı hakem, 1 kadın bölgesel hakem, 1 de kadın bölgesel yardımcı hakem Muğla
'yı temsil edecek. Ayrıca 2 klasman gözlemcisi ve 2 bölgesel gözlemci yeşil sahalarda görev yapacak.
Buna göre üst klasman yardımcı hakemleri Gökhan Memişoğlu
ve Hakan Karabalcık, klasman hakemi Hakan Ülker, klasman yardımcı hakemleri Engin Erdem
, Hasan Cebeci
, Mustafa Burak
Dilitatlı, Sedat Bayrak
, bölgesel hakemler Anıl Furkan Liman, Emre Can
Tatlıyer, Samet Şahin
, Uğurtan Kocaman, bölgesel yardımcı hakemleri Ali Cem
Zorbay, Feyzullah Eşitmez, Mustafa Akince, Mustafa Ceylan
, Şivan Kesici, kadın bölgesel hakem Burçin Taves, kadın bölgesel yardımcı hakemi Huriye
Gamze Kayran, klasman gözlemcisi Ali Şalk, bölgesel gözlemciler Hakan Osman Yavuz
ve Yusuf Yaratcı 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak. - MUĞLA