Son Dakika Haberleri: Hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi
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Hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi

9 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 2019-2020 yılında görev yapacak klasman hakem listesi açıklandı.

Hakem ve gözlemci klasmanları belirlendi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 2019-2020 yılında görev yapacak klasman hakem listesi açıklandı.

2019-2020 futbol sezonunda 2 üst klasman yardımcı hakem, 1 klasman hakemi, 4 klasman yardımcı hakemi, 4 bölgesel hakem, 5 bölgesel yardımcı hakem, 1 kadın bölgesel hakem, 1 de kadın bölgesel yardımcı hakem Muğla'yı temsil edecek. Ayrıca 2 klasman gözlemcisi ve 2 bölgesel gözlemci yeşil sahalarda görev yapacak.

Buna göre üst klasman yardımcı hakemleri Gökhan Memişoğlu ve Hakan Karabalcık, klasman hakemi Hakan Ülker, klasman yardımcı hakemleri Engin Erdem, Hasan Cebeci, Mustafa Burak Dilitatlı, Sedat Bayrak, bölgesel hakemler Anıl Furkan Liman, Emre Can Tatlıyer, Samet Şahin, Uğurtan Kocaman, bölgesel yardımcı hakemleri Ali Cem Zorbay, Feyzullah Eşitmez, Mustafa Akince, Mustafa Ceylan, Şivan Kesici, kadın bölgesel hakem Burçin Taves, kadın bölgesel yardımcı hakemi Huriye Gamze Kayran, klasman gözlemcisi Ali Şalk, bölgesel gözlemciler Hakan Osman Yavuz ve Yusuf Yaratcı 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak. - MUĞLA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:33 Kaynak: İHA
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