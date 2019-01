Hakem ve Gözlemciler Başkan Gebeş ile Bir Araya Geldi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD)Başkanı Ümit Kaya ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özdemir, Hakemlerin ve Gözlemcilerin yarın Ankara 'da yapılacak olan atletik test ve semineri için ulaşım sponsoru olan Çaydeğirmeni Belediye Başkan'ı Satılmış Gebeş 'e teşekkür ziyaretinde bulundu.Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD)Başkanı Ümit Kaya Çaydeğirmeni Belediyespor'un müsabakalarda centilmen davranışlarından dolayı örnek bir kulüp olduğunu söyleyerek, hakem ve gözlemcilere vermiş olduğunu desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Gebeş ise belediyeciliğin sadece park ve bahçe olmadığını ifade ederek, her zaman spora ve kültürel faaliyetlere destek vermeye çalışacaklarını söyledi.Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, belediyenin imkanları doğrultusunda sporun her alanına ellerinden gelen desteği verdiklerini söyleyerek, "Öncelikle Başkanımız Ümit Kaya'a ve Osman hocama ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Osman hocamı yıllardır tanırız. Kendisi bizim maçlarımızı yönetti. Ümit Kaya başkanımızda yıllardır Zonguldak 'ı en iyi yerlerde temsil etti. Zonguldak'ı biz bir bütün olarak bakıyoruz. Belediyeciliği de yol, su, park bahçe gözüyle bakmıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde spora ve kültüre spora her nokta da destek olmaya çalışıyoruz. Bu yolda Çaydeğirmeni Belediyespor futbol takımı göğsümüzü kabartıyor. Gerek centilmenlik yönünden gerekse de sahada ki yönünden örnek kulüplerden biri. Biz bu anlamda hakem camiasına ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz "dedi.Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Ümit Kaya, Çaydeğirmeni'nin örnek bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Çaydeğirmeni Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş, yıllarca spor ve futbolun içerisinde oldu. Her zaman hakem camiasına da büyük destekler verdi. Çaydeğirmenin'de gerçekleşen futbol müsabakalarında da çok örnek bir kulüp olduklarından dolayı ve bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etmek istedik. Aynı zamanda hakem ve gözlemcileri Ankara'ya götürmek için bizlere ulaşım sponsoru oldu. Biz bundan sonra ki süreçte Çaydeğirmeni Belediyespor'a başarılar diliyoruz "diye konuştu. - ZONGULDAK