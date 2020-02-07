Hakem ve gözlemcilere seminer - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakem ve gözlemcilere seminer - Son Dakika Spor

Hakem ve gözlemcilere seminer

6 saat önce

Amasya'da hakem ve gözlemcilere seminer verildi.

Hakem ve gözlemcilere seminer, System.String[]

Amasya'da hakem ve gözlemcilere seminer verildi.


Amasya İl Eğitimcisi ve Klasman Hakemi Bilal Köseoğlu tarafından il hakemleri, aday hakemlere ve gözlemcilere ep-6 (Şubat ayı eğitim paketi) seminer verildi.


Amasya 12 Haziran Stadyumu Toplantı Salonunda il hakemleri, aday hakemler ve il gözlemcilerinin katılımı ile 2019-2020 Sezonu Futbol Sezonu EP-6 (Şubat ayı eğitim paketi) İl Eğitim Semineri yapıldı. Seminer sunumunda Köseoğlu tarafından elle oynamazlar, 2.sarı kartlar, avantaj, ofsayt, takım çalışması, ceza alanı kararları ofsayt gibi konularda hakem, aday hakemlere ve gözlemcilere bilgi aktarıldı. - AMASYA

Bilal Köseoğlu, Amasya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hollanda Ligi ile Belçika Ligi'nin birleşeceği iddia edildi
Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Quieroz, Falcao'yu izlemek için Türkiye'ye geliyor Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:16:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakem ve gözlemcilere seminer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]