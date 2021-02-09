Hakemden izin alamayan Kanadalı tenisçi Shapovalov, tuvaletini şişeye yapmak istedi - Son Dakika

Hakemden izin alamayan Kanadalı tenisçi Shapovalov, tuvaletini şişeye yapmak istedi

09.02.2021 20:33
Hakemden izin alamayan Kanadalı tenisçi Shapovalov, tuvaletini şişeye yapmak istedi, System.String[]

Denis Shapovalov ile Dannik Sinner arasında oynanan Avustralya Açık 1. turunda Shapovalov, maçın hakeminden tuvalet izni istedi. Hakemin olumsuz yanıt vermesi üzerine Kanadalı raket, "Çişimi yapmam gerek. O zaman yöntem değiştirip şişeye yapayım. Siz hakemler oyunculara bu izni bile vermiyorsunuz. Bu kuralı anlamıyorum" dedi.

Teniste Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık'la birlikte dört büyük Grand Slam'den biri olan Avustralya Açık'ta ilginç bir olay yaşandı.

Kanadalı tenisçi Shapovalov'un Margaret Court Arena'da Dannik Sinner karşılaştığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası maçında 'tuvalet krizi' yaşandı.

Final setine giden çekişmeli maçın 5. seti henüz başlamamışken Shapovalov, maçın hakemi Nico Helwerth'ten tuvalet izni istedi.

"TUVALETE GİDERSEM NE OLUR?"

Alman hakemin olumsuz geri dönüşü sonrası Kanadalı tenisçi agresif bir üslupla tartışmayı sürdürdü. Shapovalov, "Tuvalete gidersem ne olur, cezalandırılır mıyım?" diyerek ayağa kalktı ve oyun alanının dışına doğru yöneldi. Bu esnada Helwerth, oyuncuyu durdurdu ve kuralları hatırlattı.

Kanadalı Shapovalov da mücadelenin hakemine "Gidemezsin ne demek. Beni diskalifiye mi edeceksin. Çişimi yapmam gerek. O zaman yöntem değiştirip şişeye yapayım. Siz hakemler oyunculara bu izni bile vermiyorsunuz. Bu kuralı anlamıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

"BU KURALIN SORGULANMASI GEREK"

Tuvalet izni alamayan 11 numaralı seribaşı raketin öfkesi maç sonu basın toplantısında da dinmedi. Genç oyuncu karşılaşma sonrası, "Bunun aptalca bir kural olduğunu düşünüyorum, özellikle benim için. Her sette bunu yapmam gerekiyor. Sahada çok uzun süre kaldığınızda bu imkansız hale geliyor. Tabii ki hakemin hatası değil ama bu kuralın sorgulanması gerek. Bence daha fazla mola verip tuvalete gitmeliyiz. 3-4 saatten fazla kortta kaldığımız dönemler oluyor" dedi.

SHAPOVALOV, TUR ATLAYAN TARAF OLDU

Dannik Sinner'i favori çıktığı maçta zorlansa da mağlup eden Shapovalov, ikinci turda Bernard Tomic ile karşılaşacak.

Hakemden izin alamayan Kanadalı tenisçi Shapovalov, tuvaletini şişeye yapmak istedi

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Son Dakika Spor Hakemden izin alamayan Kanadalı tenisçi Shapovalov, tuvaletini şişeye yapmak istedi - Son Dakika Spor


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