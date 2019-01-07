Son Dakika Haberleri: Hakeme Saldıran Futbolcuya Rekor Ceza

Hakeme Saldıran Futbolcuya Rekor Ceza

1 saat önce

Nevşehir 1. Amatör Lig takımlarından Ürgüpspor futbolcusu Bekir Uz, maç sonunda hakeme saldırması sonrasında 11 maç ceza aldı.

Hakeme Saldıran Futbolcuya Rekor Ceza, System.String[]
Nevşehir 1. Amatör Lig takımlarından Ürgüpspor futbolcusu Bekir Uz, maç sonunda hakeme saldırması sonrasında 11 maç ceza aldı.

Amatör Disiplin Kurulu tarafından Nevşehir 1. Amatör Ligde oynanan Ürgüpspor-Ortahisar Belediyespor karşılaşmasında maçın bitiş düdüğü ile birlikte hakeme saldıran Ürgüpspor futbolcusu Bekir Uz'a 11 maç ceza verildi.

3 Ocak tarihinde açıklanan AFDK kararı sonrasında yapılan açıklamada, "Bekir UZ (Ürgüpspor Klb. Fut.) hakkında; 08.12.2018 tarihinde oynanan Ortahisar Belediyespor - Ürgüpspor (Nevşehir) Amatör Ligi müsabakasında ihraç sonrası hakeme saldırıda bulunması nedeni ile 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (09.12.2018 Tedbirli), kırmızı kart gereği 1 + 10 maç toplam 11 maç" ceza verilmiştir açıklamasında bulunuldu. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Nevşehir, Spor
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