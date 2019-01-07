Hakeme Saldıran Futbolcuya Rekor Ceza

Nevşehir 1. Amatör Lig takımlarından Ürgüpspor futbolcusu Bekir Uz, maç sonunda hakeme saldırması sonrasında 11 maç ceza aldı.

Nevşehir 1. Amatör Lig takımlarından Ürgüpspor futbolcusu Bekir Uz, maç sonunda hakeme saldırması sonrasında 11 maç ceza aldı.



Amatör Disiplin Kurulu tarafından Nevşehir 1. Amatör Ligde oynanan Ürgüpspor-Ortahisar Belediyespor karşılaşmasında maçın bitiş düdüğü ile birlikte hakeme saldıran Ürgüpspor futbolcusu Bekir Uz'a 11 maç ceza verildi.



3 Ocak tarihinde açıklanan AFDK kararı sonrasında yapılan açıklamada, "Bekir UZ (Ürgüpspor Klb. Fut.) hakkında; 08.12.2018 tarihinde oynanan Ortahisar Belediyespor - Ürgüpspor (Nevşehir) Amatör Ligi müsabakasında ihraç sonrası hakeme saldırıda bulunması nedeni ile 10 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (09.12.2018 Tedbirli), kırmızı kart gereği 1 + 10 maç toplam 11 maç" ceza verilmiştir açıklamasında bulunuldu. - NEVŞEHİR

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