Hakeme saldıran şahıs eski milletvekili çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakeme saldıran şahıs eski milletvekili çıktı - Son Dakika Spor

Hakeme saldıran şahıs eski milletvekili çıktı

39 dakika önce

Vefa Stadı'ndaki karşılaşmanın 90+6. dakikasında Altınordu'yu 3-2 öne geçiren golden sonra protokol tribününden aşağıya inerek kale arkasından sahaya giren İhsan Barutçu, hışımla hakem Cihan Aydın'ın üzerine yürüdü.

Hakeme saldıran şahıs eski milletvekili çıktı, System.String[]

Vefa Stadı'ndaki karşılaşmanın 90+6. dakikasında Altınordu'yu 3-2 öne geçiren golden sonra protokol tribününden aşağıya inerek kale arkasından sahaya giren İhsan Barutçu, hışımla hakem Cihan Aydın'ın üzerine yürüdü. Aydın koşarak Barutçu'nun yanından uzaklaşıp, olası bir fiziki müdahaleden kurtuldu. Barutçu da güvenlik görevlileri tarafından saha dışına alındı.


HAKEM ŞiKAYETÇi OLDU


İhsan Barutçu, hakem Cihan Aydın'ın şikayetçi olması üzerine karşılaşma sonrası Balat Polis Karakolu'na vererek ifade verdi. Daha sonra Cihan Aydın da aynı karakola giderek şikayetini bildirdi. İhsan Barutçu hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince işlem yapıldığı belirtildi.


İhsan Barutçu, Cihan Aydın, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor
Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 08:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakeme saldıran şahıs eski milletvekili çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]