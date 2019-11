Hakeme tekme atan futbolcu ilk kez konuştu

Kayseri Süper Amatör Küme'de yarıda kalan Kayseri Sağlık spor ile Trend Gayrimenkulspor maçında kırmızı kart gören ve ardından hakeme tekme atan Seyfettin Yesügey, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kayseri Sağlıkspor futbolcusu Seyfettin Yesügey "Öncelikle bu tatsız olayı yaşadığım için üzgünüm yaptığım davranış doğru bir davranış ve kendime yakışır bir davranış olmadığının farkındayım. Beni bilen herkes bilir hayatım boyunca saygılı ve herkes tarafından sevilen bir insan olarak bilindim asla kötü anılmadım. Kendi hayatımda ve 12 yıllık futbol hayatım boyunca bir suça girişmedim, kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadım. 12 yıllık futbol hayatımda bir kez olsun şimdiye kadar kırmızı kart görmedim. 3 yılımı profesyonel olarak sürdürdüğüm futbolu sene başında yaşadığım bütün haksızlıklardan sonra 8 yaşından beri futbolcu olmak hayalini kuran içimdeki çocuğu öldürdüm ve aileme yük olmamak için, üniversite sınavına hazırlanabilmek için Kayseri'ye döndüm. Hiç bulaşmak istemediğim Süper amatör camiasına, BAL Liginden gelen büyük paraları reddederek büyük hatırlarla Sağlıkspor kulübü ile anlaşıp Kayseri'de kaldım. Herkes olaylara kendi merceğinden bakıyor, ağzı olan futbol cahili insanlar halı saha da yürümeyi bile beceremeyen insanlar başımıza spor yorumcusu olarak çıkıyor. Gel gelelim asıl meseleye maçta yerde tedavi gören bir oyuncu vardı bende topu elime aldım öncesinde gol kaçırmıştım ve geride olmanın psikolojisiyle topa karşı kendi kendime mırıldanarak ortaya doğru gidiyordum. Yan hakem karşı hiç bir kötü kelime bile etmeden topu istediğinde hakemin eline atmıştım ve ardından mırıldanışı mı üstüne alındı ve orta hakemi yanına çağırdı daha sonra orta hakemi olayı anlamadan dinlemeden bana kırmızı kartı çıkardı. Bir futbolcuyu oyundan atmak bu kadar kolay mı? Neye dayanarak atıyorsun? Daha sonrasın da hakeme karşı ağzımdan tek bir kötü kelime dahi çıkmadan o anın verdiği stresle 2 kere ittim ve kenarda arkadaşlarım beni sakinleştirmek için çektiler asıl mesele bu değil herkes diyor ya tarafsız medya diye hepiniz taraflısınız, üfürmeyi, bir insanın ayağını kaydırmaya çalışmaktan muhteşem derece de zevk alıyorsunuz ama unutmayın "etme bulma dünyası". Daha sonrası orta hakem maçı birden tatil etti, neye dayanarak bir anda bunu iptal edebiliyorsun? Bir takımın, gece gündüz çalışıp beş parasız idmana gelen kişilerin emekleriyle oynamak bu kadar kolay mı? Asıl olaylar burada başlıyor ama her ne hikmetse bütün ihale benim üstüme yıkılmaya çalışılıyor. Ben kimsenin namusuna sövecek kadar düşük seviyeli bir insan değilim. Ama nedense hakemin bana ettiği küfürlerin hiç biri ortaya yansımıyor. Sahiden adalet bu mu? 20 yaşındayım ama futbolda ki bütün her şeyden nefret ettirdiniz. Hayatım boyunca karakol kapısından geçmedim 1 gece nezarethane de kalınacağını duyunca şok geçirdim. Bu kadar kolay mı her şey? Bir insanın ayağını kaydırmaya çalışmaktan bu kadar kolay mı? Şimdiye kadar bu olay hakkında konuşmadım ama şunu unutmayın hiç kimsenin ahı kimse de kalmaz. Herkes her şeye kendi merceğinden bakmayı bıraksın işine gücüne baksın. Bilen bilmeyen ortaya çıkmasın" dedi.

(İHA)