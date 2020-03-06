Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı - Son Dakika Spor

Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı

42 dakika önce

Fransa Ligue 1'de 1 Şubat'ta Nimes ile Monaco arasında oynanan 22. hafta maçında hakemi iten Monacolu Gelson Martins, 6 ay futboldan men cezası aldı.

Fransa Futbol Komitesi Disiplin Kurulu, Nimes - Monaco mücadelesinde hakem Mikael Lesage'nin üzerine yürüyen ve hakemi iten Monaco'nun Portekizli oyuncusu Gelson Martins'e 6 ay futboldan men cezası verdi. Monaco kulübü, Portekizli oyuncunun aldığı cezanın açıklanmasının ardından kararın ağır olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.

"BU KARAR, ÇOK AĞIR BİR YAPTIRIM"

Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Oyuncunun davranışını tasvip etmemekle birlikte kariyerinde 200'den fazla maça çıkmış ve hiçbir maçta disiplin konusunda bir sıkıntı yaşamamış bir oyuncu için verilen bu karar, çok ağır bir yaptırım" ifadelerini kullandı. Gelson Martins'in cezası, 6 Şubat tarihinden itibaren başlamış sayılacak.

Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı
Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Son Dakika

Esra Dermancıoğlu'nun koronavirüs korkusu
Tim Howard, hem hissedarı hem de sportif direktörü olduğu kulübün kalecisi oldu Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nın son hali görüntülendi Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakemi iten Gelson Martins, 6 ay men cezası aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]