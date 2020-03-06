Hakemi iten Gelson Martins’in sezonu sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakemi iten Gelson Martins’in sezonu sona erdi - Son Dakika Spor

Hakemi iten Gelson Martins’in sezonu sona erdi

21 dakika önce

Ligue 1’in 22. haftasında Nimes ile Monaco arasında oynanan maçta, sahalarda çok fazla görmediğimiz tatsız bir olay yaşanmıştı.

Hakemi iten Gelson Martins’in sezonu sona erdi, System.String[]

Ligue 1’in 22. haftasında Nimes ile Monaco arasında oynanan maçta, sahalarda çok fazla görmediğimiz tatsız bir olay yaşanmıştı. Monaco oyuncusu 24 yaşındaki Gelson Martins, takım arkadaşı Tiemoue Bakayoko’ya kırmızı kart gösteren hakem Mickaël Lesage’ı itmiş, bu olayın sonrasında kendisi de kırmızı kart görmüştü.

Martins’in alacağı cezanın bu kırmızı kartla sınırlı kalmayacağı biliniyordu. Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin (LFP) disiplin komisyonu, Martins’e oldukça ağır bir ceza verdi. Portekizli hücum oyuncusu, altı aylık bir ceza aldı. Ceza, 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girilmiş sayılacak ve dolayısıyla Martins, 6 Ağustos 2020’ye dek forma giyemeyecek.

Portekiz Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda yer alabileceği konuşulan Martins, böylelikle bu şansını büyük ölçüde kaybetti.

Oyuncunun kulübü Monaco ise, dün açıklanan karardan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, bu kararın oldukça ağır ve adaletsiz olduğunu belirtti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:14 
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