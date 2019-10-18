Son Dakika Haberleri: Hakemler Barış Pınarı harekatına destek verdi
Son Dakika Spor Hakemler Barış Pınarı harekatına destek verdi

Hakemler Barış Pınarı harekatına destek verdi

12 dakika önce

Zonguldaklı Hakemler Türk bayrağı açarak Barış Pınar'ı harekatına destek verdi.

Hakemler Barış Pınarı harekatına destek verdi, System.String[]

Zonguldaklı Hakemler Türk bayrağı açarak Barış Pınar'ı harekatına destek verdi.


Zonguldaklı Hakemler dün Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki antrenman sonrasında, Türk bayrağı açarak Barış Pınar'a harekatına destek verdi.Hakemlerin bu anlamlı hareketi spor kamuoyundan büyük takdir topladı. Öte yandan Hakemler,Barış Pınarı harekatına sonuna kadar destek verdiklerini söyleyerek her zaman Mehmetçik'in yanlarında olduğunu söylediler. - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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