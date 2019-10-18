Hakemler Barış Pınarı harekatına destek verdi

Zonguldaklı Hakemler Türk bayrağı açarak Barış Pınar'ı harekatına destek verdi.



Zonguldaklı Hakemler dün Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki antrenman sonrasında, Türk bayrağı açarak Barış Pınar'a harekatına destek verdi.Hakemlerin bu anlamlı hareketi spor kamuoyundan büyük takdir topladı. Öte yandan Hakemler,Barış Pınarı harekatına sonuna kadar destek verdiklerini söyleyerek her zaman Mehmetçik'in yanlarında olduğunu söylediler. - ZONGULDAK