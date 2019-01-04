Son Dakika Haberleri: Hakemler FIFA Atletik Testine Katıldı

Hakemler FIFA Atletik Testine Katıldı

39 dakika önce

ANTALYA'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri kapsamında Süper Lig'de görevli hakemler ile yardımcı hakemlerine FIFA atletik testi uygulandı.

Hakemler FIFA Atletik Testine Katıldı, System.String[]


ANTALYA'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri kapsamında Süper Lig'de görevli hakemler ile yardımcı hakemlerine FIFA atletik testi uygulandı. Teste Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk, Serkan Çınar ile Barış Şimşek katılmadı.

TFF MHK Kış Semineri kapsamında Süper Lig hakemleri ile yardımcı hakemler Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılan FIFA atletik testine katıldı. Testte yardımcı hakemler ile 25 Süper Lig hakeminden 20'si yer aldı. Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk, UEFA'nın Ocak ayında gerçekleştireceği koşuda atletik test uygulanacağı için, Serkan Çınar ile Barış Şimşek de hafif sakatlığı nedeniyle raporlu oldukları için Antalya'daki teste katılmadı. Atletik test öncesi ısınma yapan hakemler, belirli süredeki mesafeli koşularıyla testi tamamladı.

Testi MHK Yönetim Kurulu üyeleri Metin Tokat, Erol Ersoy, Ahmet Erdoğan, Alican Lakot, Kadir Tozlu da tribünden izledi. Yarın da A klasman hakemleri ile yardımcı hakemlere atletik test uygulanacak. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:55 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Antalya, Spor
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