Bolu'da kamp yapan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Karşılaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından atanan hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti.

Samsunspor'un kaldığı otelin antrenman sahasında oynanan maçta Yılport Samsunspor sahaya Alp Tutar, Ali Ülgen, Hüseyin Öztürk, Ercan Yazıcı, Recep Burak Yılmaz, Cihan Kahraman, Hasan Kılıç, Brahim Darri, Erald Çinari, Tomane ve Yasin Öztekin 11'i ile çıkarken; TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un ilk 11'i ise Fatih Gülmez, Oğuz Yıldırım, Onur Karabacak, Çağlayan Menderes, Eyüpcan Delibalta, Oğuz Kocabal, İrfan Akgün, Onur Ramazan Toprak, Mehmet Özdıraz, Ömer Bozan ve Tahir Babaoğlu'dan oluştu.

Maça TFF tarafından atanan Bolu bölgesindeki hakemler gelemeyince karşılaşmayı Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın yardımcıları Korhan Özen ve Murat Akyüz ile Sakaryaspor'un teknik direktörü Ercümend Coşkundere'nin yardımcısı Güvener İçöz yönetti.