Hakemler Testten Geçti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Futbol Hakemlerine yönelik Bölgesel Atletik Test Kayseri'de Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Futbol Hakemlerine yönelik Bölgesel Atletik Test Kayseri'de Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da yapıldı.



Çok sayıda şehirden gelen hakemler 3 ayrı testten geçerek yeterlilik bakımından değerlendirmeye alındı. Yapılan testlere Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat hakemlerinin yanı sıra Isparta, İstanbul ve Ankara'dan 1'er hakem katıldı. Toplamda 43 hakemin ve 19 gözlemcinin yer aldığı testler sorunsuz şekilde tamamlandı. Katılımcı hakem ve gözlemciler yapılan testlerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenlediği EPAK seminerine katılarak bilgilendirildiler. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray'da Başkanlık Sistemi Var

Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek

Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı