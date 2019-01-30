Son Dakika Haberleri: Hakemler Testten Geçti

Hakemler Testten Geçti

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Futbol Hakemlerine yönelik Bölgesel Atletik Test Kayseri'de Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da yapıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Futbol Hakemlerine yönelik Bölgesel Atletik Test Kayseri'de Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha'da yapıldı.

Çok sayıda şehirden gelen hakemler 3 ayrı testten geçerek yeterlilik bakımından değerlendirmeye alındı. Yapılan testlere Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat hakemlerinin yanı sıra Isparta, İstanbul ve Ankara'dan 1'er hakem katıldı. Toplamda 43 hakemin ve 19 gözlemcinin yer aldığı testler sorunsuz şekilde tamamlandı. Katılımcı hakem ve gözlemciler yapılan testlerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenlediği EPAK seminerine katılarak bilgilendirildiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Futbol, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Spor
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