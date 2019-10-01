"Hakemler VAR'a rağmen hata yapıyor"

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına rağmen hata yaptıklarını savundu.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının son haftalarda hakem hatalarına maruz kaldığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, ligde oynadığı karşılaşmalarda hakem hataları nedeniyle mağduriyet yaşadığını ileri süren Çalımbay, "Haftalardır hakemlerin hatasından sıkıntı yaşıyoruz. Çaykur Rizespor maçında 2 penaltımız verilmedi. Ardından Trabzonspor maçında bize yapılan faule hakem hiç bakmadı bile. O faulün dönüşünde aleyhimize penaltı oldu. Ardından Aytemiz Alanyaspor maçında hem penaltımız hem de golümüz verilmedi." şeklinde konuştu.

"VAR sistemine rağmen hakemlerin hata yapmasına anlam veremiyorum" diyen Çalımbay, şöyle konuştu:

"Ligde çok yanlış penaltı kararları veriliyor. VAR sistemi diye bir şey var. Örneğin bizim maçta pozisyon bir bitsin, ardından VAR'dan kontrol et ve sonra güzelce karar ver. Bütün hakem arkadaşlarımıza çok büyük kolaylıklar sağlamışlar. Hakemler, VAR'a rağmen

hata yapıyorlar, herkesin kaderi ile oynuyorlar. Rakip takımlardan hiç çekinmiyoruz, her türlü önlemimizi alıyoruz ama hakemlere önlem alamıyoruz. VAR sistemi hakemler açısından mükemmel bir şey. İstediğin zaman gidebiliyorsun ama VAR'ı kullanamıyorlar. VAR'ı kullanamıyorlarsa o zaman kaldırsınlar. Bu hataları üç büyüklerden birine yapsalardı, o zaman görürdük o hakem arkadaşları. VAR'a bakmadan bir tane karar veremezler, mümkün değil. Ancak Anadolu takımlarını es geçiyorlar. Bunlar üzücü şeyler. Bizim de canımız yanıyor."



"Yazık değil mi bizim giden puanlarımıza?"

Sivasspor'un hakemlere karşı hep saygılı olmaya çalışan bir takım olduğuna işaret eden Çalımbay, aynı saygıyı hakemlerden de beklediklerini dile getirdi.

Hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını yineleyen Çalımbay, bu puanlara ileriki haftalarda çok ihtiyaç duyacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bence VAR'ı kaldırsınlar, yapamıyorlar. Önce çizgi hakemliği vardı. Onda da bir sürü yanlışlar, çok sıkıntılar yaşamıştık. Hakemlik camiasına zarar veriyor, oyuncuları agresif yapıyorlar. Oyuncular itiraz ediyor, bu kez kart gösteriyorlar. Bir de kendilerine kart göstersinler. Bir kırmızı kart da onlar görsün, 3-4 hafta, hatta 10 hafta görev yapmasınlar. Yazık günah. Birazcık dikkat edecekler. VAR sistemi dünyanın en güzel şeyi. Gidiyorsun, seyrediyorsun ve karar veriyorsun. Yazık değil mi bizim giden puanlarımıza? Hakemler bir de haklıymış gibi eline geçen kartı oyunculara gösteriyor. Bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Biraz da psikolojik olarak bakmak gerekiyor. Bazen oyuncuları idare etmek gerekiyor. O haksızlığı gördüğü zaman oyuncu öyle sakin duramaz ki."

"Bütün amacımız bu maçı kazanmak"

Ligin 7. haftasında konuk edecekleri MKE Ankaragücü ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirten Çalımbay, "İçerideki bütün maçlarımızda inanılmaz derecede mücadele edip, kazanmaya çalışıyoruz. En büyük gücümüz taraftarımız. Bütün amacımız bu maçı kazanmak. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sonra milli maç arasını çok iyi değerlendirip, futbolcularımızın eksiklerini gidermek istiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası maçları da başlayacak. Bütün arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak." şeklinde konuştu.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları nedeniyle Muammer Yıldırım ile Barış Yardımcı takımdan ayrı sahada, Emre Kılınç ve Serhiy Rybalka ise salonda çalıştı.