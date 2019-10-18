Son Dakika Haberleri: Hakemlerden kulüplere değişen oyun kuralları dersleri
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Hakemlerden kulüplere değişen oyun kuralları dersleri

55 dakika önce

Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfekçi, İl Hakem Eğitim Sorumlusu Şeref Basmacı ve Bölgesel Yardımcı Hakem Ramazan Sağdıç tarafından, 1. Amatör Lig takımı Emrespor'a 2019-2020 Futbol Sezonu'nda değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim verildi.

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Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfekçi, İl Hakem Eğitim Sorumlusu Şeref Basmacı ve Bölgesel Yardımcı Hakem Ramazan Sağdıç tarafından, 1. Amatör Lig takımı Emrespor'a 2019-2020 Futbol Sezonu'nda değişen oyun kurallarıyla ilgili eğitim verildi.


Görsel sunum ile gerçekleştirilen eğitimle ilgili Emrespor Teknik Sorumlusu Mustafa Özsavlu, "İl Hakem Kurulu'ndan değişen kurallarla ilgili eğitim talebinde bulunduk. Kürşat Hocamız, Şeref Hocamız ve Mustafa Hocamız da gelerek futbolcularımıza yeni kuralları anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşat Tüfek ise, "Emrespor'un yanı sıra bizlerden eğitim ve destek almak isteyen diğer kulüplere de gerekli çalışmaları yapmaya hazırız. Çünkü, bazı kulüpler ve sporcular değien kuralları tam anlamıyla bilmiyor. Haliyle, maç içerisinde çeşitli sıkıntılar da ortaya çıkabiliyor. Bunların yaşanmaması adına bu tür eğitimlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Isparta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:35 Kaynak: İHA
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