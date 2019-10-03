Hakemlere 'Arslanboğa Kriteri'

Beşiktaş- Başakşehir maçında kendisini iten Adem Ljajic'i atmayan Arslanboğa'nın bu kararı emsal olacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) sezon başında hakemliği küçük düşürücü davranışlara taviz vermemeleri için hakemleri uyardı.



MHK Hakem Danışmanı Jaap Uilenberg de ayrıca uyardı. Üstelik son uyarı Beşiktaş-Başakşehir maçı öncesindeydi. MHK, tüm hakemleri tek tek uyarıp, "Bu tür hareketler Türk hakemliğine, futboluna ve TFF'ye karşı yapılıyor.



Asla affetmeyeceksiniz" dedi. MHK, Arslanboğa kararıyla da "Faulü görmeyebilirsiniz veya hatalı penaltı verebilirsiniz. Bunun neticesinde birkaç maç dinlendirilirsiniz. Ama hakemliği yerin dibine batırırsanız hakemliğiniz biter" mesajını somut verdi. Arslanboğa cezasından sonra hakemler yine uyarıldı. Bu arada Arslanboğa MHK'dan özür diledi. Artık 'Arslanboğa Kriteri' ile birlikte aynı hatayı Cüneyt Çakır da yapsa, affedilmeyecek.