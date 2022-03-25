Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı

25.03.2022 17:09
Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı

Edirne'de öğrenciler arasında oynanan maçta çıkan kavgada iki hakemi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 futbolcu öğrenciden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de öğrenciler arasında oynanan maçta çıkan kavgada iki hakemi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 futbolcu öğrenciden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Saraçhane spor sahasında düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu Bölgesel Futbol Turnuvası'nda çıkan kavgada sporcular hakemlere kramponlarla saldırdı. Darp olayının da yaşandığı olayda hakemlerden Yağız Ata Çorbalı ve Emrah Torgut yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan hakemler, öğrencilerden şikayetçi oldu. Spor sahasına sevk edilen polis ekipleri, şüpheli 7 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerden B.O. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

"HAKEMLERİMİZDE KEMİR KIRIĞI TESPİT EDİLDİ"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Avukat Özben İpçi, "Raporlardan gördüğüm kadarıyla sahanın ortasından başlayıp, soyunma odasına kadar devam eden ve hakemler soyunma odasına sığındıktan sonra da hakemlere karşı yapılan sözlü ve fiili saldırılar da var. Hakemlerimizde kemir kırığı tespit edildi. Bizler sahada adalet uygulamakla görevli kişileriz adalete sığındık. Bundan sonraki süreçte bu sürecin takipçisi olacağız. Deliller toplanmaya devam ediyor. Belki sonradan gelecek deliller, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri alındıktan sonra sayı artabilir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şube Başkanı Yalçın Biçer de, kemik kırığı tespit edilen hakemin yarın ameliyat olacağını belirterek, yaşanan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

(Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan-İHA)

Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı
Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı

YORUMLAR
500
Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı Kadıköy'de taksiciyi darbeden zanlı gözaltına alındı Öğrencisini darbeden eski öğretmene 1 yıl 6 ay hapis cezası Öğrencisini darbeden eski öğretmene 1 yıl 6 ay hapis cezası

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:47:33. #1.11#
SON DAKİKA: Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement