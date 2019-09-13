'Hakemleri tebrik bile etmeyin'

Türk futbolunun marka değerine zarar veren ve toplumu gereksiz yere geren bu tür olumsuzluklara karşı savaş açan başkan Özdemir, profesyonel liglerde yer alan tüm kulüplere çok kısa süre içinde iki ayrı uyarı yazısı gönderdi. Sezon öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla bir yazı gönderilmesini sağlayan Özdemir, bu kez kendi imzasının bulunduğu birer uyarı mektubu ileterek, kulüp yöneticilerine 'kurallara uymayanlara' kesinlikle taviz verilmeyeceği mesajını iletti. 3 Eylül Salı günü kulüplere ulaşan yazıda, kulüp başkanları ve yöneticilerden, hakemlere hiçbir şekilde yaklaşmamaları ve akredite olmadıkları yerlere girmemeleri istendi. Özdemir'in uyarı yazısı özetle şöyle:



Tüm kulüpler akreditasyon sistemini eksiksiz uygulayacak



"Kulüp başkanları ve yöneticilerinin veya akredite olmayan kişilerin, müsabaka hakemlerine iyi dileklerini sunmak veya başarılar dilemek gibi niyetlerle olsa da akredite edilmedikleri hakem odasına girmeleri, yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu davranışlar her ne kadar iyi niyetli olarak gerçekleştiriliyor olsa da, aksi yöndeki amaçlarla da kullanılabileceğinden veya yanlış anlamalara sebebiyet verebileceğinden, akreditasyon sisteminin işletilmesi ve kişilerin akredite edilmediği alanlara girmemeleri gerekmektedir."



Yetkisiz yerlere girip maçın düzenini bozanlara 3 yıl hapis



Uyarı yazısının ikinci bölümünde kulüp yöneticilerinden 'akredite olmadıkları yerlere kesinlikle girmemeleri' istenerek şu ifadeler kullanıldı:



Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zamanda yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenler '3 aydan 1 yıla kadar hapis' veya adli para cezası ile cezalandırılır.



Fiilin müsabakanın seyrini veya düzenini bozması halinde fail, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Müsabakanın yapıldığı yerler ile sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerlere yetkisiz olarak girenlere hapis veya adli para cezası verileceği düzenlenmiştir. Kulüplerin, ilgili kanunla suç olarak düzenlenen bir ihlalde bulunmamaları için Akreditasyon Talimatı hükümlerine uyulması konusunda gerekli özen ve dikkati göstermelerini rica ederim