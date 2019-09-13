Son Dakika Haberleri: 'Hakemleri tebrik bile etmeyin'
Son Dakika Spor Haber

'Hakemleri tebrik bile etmeyin'

1 saat önce

Türk futbolunun marka değerine zarar veren ve toplumu gereksiz yere geren bu tür olumsuzluklara karşı savaş açan başkan Özdemir, profesyonel liglerde yer alan tüm kulüplere çok kısa süre içinde iki ayrı uyarı yazısı gönderdi.

'Hakemleri tebrik bile etmeyin', System.String[]

Türk futbolunun marka değerine zarar veren ve toplumu gereksiz yere geren bu tür olumsuzluklara karşı savaş açan başkan Özdemir, profesyonel liglerde yer alan tüm kulüplere çok kısa süre içinde iki ayrı uyarı yazısı  gönderdi. Sezon öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla bir yazı gönderilmesini sağlayan Özdemir, bu kez kendi imzasının bulunduğu birer uyarı mektubu ileterek, kulüp yöneticilerine 'kurallara uymayanlara' kesinlikle taviz verilmeyeceği mesajını iletti. 3 Eylül Salı günü kulüplere ulaşan yazıda, kulüp başkanları ve yöneticilerden, hakemlere hiçbir şekilde yaklaşmamaları ve akredite olmadıkları yerlere girmemeleri istendi. Özdemir'in uyarı yazısı özetle şöyle:


Tüm kulüpler akreditasyon sistemini eksiksiz uygulayacak


"Kulüp başkanları ve yöneticilerinin veya akredite olmayan kişilerin, müsabaka hakemlerine iyi dileklerini sunmak veya başarılar dilemek gibi niyetlerle olsa da akredite edilmedikleri hakem odasına girmeleri, yükümlülüklerin ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu davranışlar her ne kadar iyi niyetli olarak gerçekleştiriliyor olsa da, aksi yöndeki amaçlarla da kullanılabileceğinden veya yanlış anlamalara sebebiyet verebileceğinden, akreditasyon sisteminin işletilmesi ve kişilerin akredite edilmediği alanlara girmemeleri gerekmektedir."


Yetkisiz yerlere girip maçın düzenini bozanlara 3 yıl hapis


Uyarı yazısının ikinci bölümünde kulüp yöneticilerinden 'akredite olmadıkları yerlere kesinlikle girmemeleri' istenerek şu ifadeler kullanıldı:


Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zamanda yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenler '3 aydan 1 yıla kadar hapis' veya adli para cezası ile cezalandırılır.


Fiilin müsabakanın seyrini veya düzenini bozması halinde fail, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Müsabakanın yapıldığı yerler ile sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerlere yetkisiz olarak girenlere hapis veya adli para cezası verileceği düzenlenmiştir. Kulüplerin, ilgili kanunla suç olarak düzenlenen bir ihlalde bulunmamaları için Akreditasyon Talimatı hükümlerine uyulması konusunda gerekli özen ve dikkati göstermelerini rica ederim

Türkiye Futbol Federasyonu, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


12 Eylül Askeri Darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj yayınladı
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Özdağ'dan AK Partiye "suç uydurma" ithamı: İhraç tebligatı ayın beşinde geldi, suç tarihleri 7 ve 8'i Galatasaray'dan çok sert açıklama: Yel kayadan toz alır Günlük burç yorumları 13 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 09:38:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Hakemleri tebrik bile etmeyin'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]