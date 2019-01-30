Hakemlerimiz Gerçekten Yapılması Zor Bir Görevi Üstleniyor"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın ve dernek yönetimi ile Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Efraim Yıldırım ve üyeleri, Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın ve dernek yönetimi ile Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Efraim Yıldırım ve üyeleri, Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.



Kütahya Valisi Ömer Toraman'a yeni görevinde başarılar dileyen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın ve dernek yönetimi ile Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Efraim Yıldırım ve üyeleri Kütahya hakemliği ve derneğin oluşumu, faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Hakemlik mesleğinin zor bir meslek olduğunu söyleyen Vali Ömer Toraman, "Futbol hakemlerimiz gerçekten yapılması zor bir görevi üstleniyorlar. Binlerce taraftarın önünde yoğun baskı altında bu görevi icra etmek kolay değil, Tribünlerden gelen kötü tezahüratlara kulaklarını tıkayıp tam konsantre ile maçları tamamlamak büyük başarı. Ancak tribüne gelen taraftarlarında tek amacı maç izleyip sportmence takımlarını desteklemek olmalı. Hakemlerimiz için maç esnasında koşmak mesele değil. İstatistiklere bakıldığında en çok koşan futbolcudan sonra hakemler geliyor. Müsabaka sırasında dinlenme şansları neredeyse yok ve her pozisyonu dikkatlice takip edip doğru kararı vermek zorundalar. Kütahya hakemlerimizi her zaman destekliyor ve başarılar diliyorum" dedi.



Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet İlhan Aydın ve dernek yönetimi ile Kütahya İl Hakem Kurulu Başkanı Efraim Yıldırım ve üyeleri Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ı hem dernek çalışmalarına hemde maçlarına beklediklerini söyleyerek Vali Ömer Toraman'a hakem forması, kart ve Kütahya çinisi hediye ettiler. - KÜTAHYA

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