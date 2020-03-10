"Hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır' - Son Dakika

"Hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır"

6 saat önce

Türkyie Futbol Federasyonu, hakemlere yönelik yapılan yapılan açıklamaların eleştiri boyutunu aştığını ifade ederek, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e de sahip çıktı.

Türkyie Futbol Federasyonu, hakemlere yönelik yapılan yapılan açıklamaların eleştiri boyutunu aştığını ifade ederek, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e de sahip çıktı.

Türkyie Futbol Federasyonu, son olarak Trabzonspor'un istifaya davet ettiği Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'i savundu ve kulüplerin hakemler konusunda yaptığı açıklamaların eleştiri boyutunu aştığını ifade etti. TFF'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Son zamanlarda Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimizin kulüplerimiz tarafından en önemli gündem maddesi ve tartışma konusu haline getirildiğini üzülerek görmekteyiz. Türk futbolunun her daim ihtiyacı olan huzurun aksine MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp, kurulumuz ve hakemlerimizin temel sorun gibi gösterilmesini doğru bulmamaktayız. Kaldı ki bu tartışmaların kimseye de bir faydası olmamakta, Türk hakemliğine de hiçbir şekilde artı sağlamamaktadır.

Sayın Zekeriya Alp ve ekip arkadaşları Türkiye'de en zor görevlerden birisini üstlenmiş olup Türk hakemliğinin en iyi seviyeye gelmesi için ellerinden gelen bütün çabayı göstermektedir. Kurulumuz, bugüne kadar özellikle genç hakemlerin yetişmesi başta olmak üzere birçok proje ile görevlerini başarıyla sürdürmekte, hakemlerimizin performanslarının en iyi noktaya gelmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır.

Bugün bütün dünyada VAR sistemi tartışılmakta, hakemlerin kararları eleştiri konusu yapılmaktadır. Ancak ülkemizde hakemlerimizin yönetimleri ile ilgili açıklamalar eleştiri boyutunu aşmaktadır. Bu konuda daha dikkatli olunmalı, hakemlerimize saygı duyulmalıdır. Kulüplerimize çağrımız ivedilikle gündemlerinden MHK'yi çıkartmaları, maksadını aşan açıklamalardan kaçınmaları ve bir an önce sahaya dönmeleridir. Rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğu, her takımının hedefinin bulunduğu sezonun geri kalanında futbolun güzelliklerinin daha fazla konuşulacağına, tüm kulüplerimizin Fair Play, dostluk ve kardeşlik içerisinde yarışacaklarına inancımız tamdır."

(İHA)

Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Zekeriya Alp, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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