Hakemlerin hazırlık kampını ilk bölümü sona erdi! - Son Dakika

Hakemlerin hazırlık kampını ilk bölümü sona erdi!

TFF'den yapılan açıklamaya göre MHK tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan Süper Lig sezonunun kalan müsabakalarına hazırlık amacı taşıyan kampa üst klasman hakemleri ile Video Yardımcı Hakem (VAR) sertifikalı klasman hakemleri katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre MHK tarafından düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında yeniden başlayan Süper Lig sezonunun kalan müsabakalarına hazırlık amacı taşıyan kampa üst klasman hakemleri ile Video Yardımcı Hakem (VAR) sertifikalı klasman hakemleri katıldı.

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Fiziksel ve teknik çalışmalarla geçen 18 günlük bölümün ardından hakemler tekrar Kovid-19 testinden geçirildi.


Kampa katılan tüm hakemler, 29. hafta maçları sonrası kampın ikinci bölümü için 30 Haziran Salı günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tekrar bir araya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:01 

Son Dakika Spor Hakemlerin hazırlık kampını ilk bölümü sona erdi! - Son Dakika Spor
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