Hakerman, ihracat yelpazesini genişletiyor
1 saat önce
Hakerman, Aqua Premium sıvı atık dekontaminasyon cihazının ilk ihracatını Filipinlere yaptı.
Hakerman, Aqua Premium sıvı atık dekontaminasyon cihazının ilk ihracatını Filipinlere yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:43
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