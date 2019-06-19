Son Dakika Haberleri: Hakerman, ihracat yelpazesini genişletiyor
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Hakerman, ihracat yelpazesini genişletiyor

1 saat önce

Hakerman, Aqua Premium sıvı atık dekontaminasyon cihazının ilk ihracatını Filipinlere yaptı.

Hakerman, ihracat yelpazesini genişletiyor, System.String[]
Hakerman, Aqua Premium sıvı atık dekontaminasyon cihazının ilk ihracatını Filipinlere yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:43 
İhracat, Ekonomi
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