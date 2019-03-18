Son Dakika Haberleri: Haki Biçici İle Oyunculuk Atölyesi

Haki Biçici İle Oyunculuk Atölyesi

1 saat önce

SİNEMA ADASI, sinemanın üretim süreçlerini öğrenmek isteyenleri alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Haki Biçici İle Oyunculuk Atölyesi, System.String[]

Sinema Atölyeleri'nin altıncısı; Ulak, Hanımın Çiftliği, Hükümet Kadın, Türkün Uzayla İmtihanı, 5 Dakkada Değişir Bütün İşler, Komedi Türkiye, Eski Köye Yeni Adet gibidizi ve filmlerde oynayan Oyuncu Haki Biçici eğitmenliğinde yapılacak. Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi sekiz haftalık bir eğitim sürecini kapsıyor.

Kadıköy Yeldeğirmeni'nde bulunan Sinema Adası'nda yapılacak olan Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi 6 Nisan'da başlayıp25 Mayıs'ta sona erecek. Katılımcıların oyunculuğun duygu ve ifadesine ilişkin teknik ve pratik bilgileri uygulamalı öğrenecekleri atölyenin kontenjanı 15 kişi ile sınırlı.

ATÖLYEDE NELER OLACAK?

Atölye; kamera önü oyunculuğun teknik ve uygulamaları, metin okuma, tekst çözümleme, duygu ve ifade kullanarak karakter oluşturma, rol çalışmaları, bireysel ve sahne çekim çalışmalarının yanı sıra yönetmen oyuncu ilişkisi, iş ahlakı ve motivasyon ile cast audition konularında da detaylı bilgileri içeriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:40 Kaynak: Bültenler

Hükümet, Hanımın Çiftliği, Güncel
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