atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone
Hakim 7. Bölüm Fragmanı
Bölümü izlemek için: https://youtu.be/y15uHPb_3Pw
Tüm bölümleri izlemek için: https://www.youtube.com/playlist'list=PLQjJbKre--S19W-V9xI4IMri6-k0pSPZi
#Hakim Pazartesi #atv'de!
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Hasibe Eren (Gülbahar), Gülsen Tuncer (Semra), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Naz Çağla Irmak (Ceren)
Hakim YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/hakim
Hakim Facebook: https://www.facebook.com/hakimatvdizi
Hakim Instagram: https://www.instagram.com/hakimatvdizi/
Hakim Twitter: https://twitter.com/Hakimatv
Son Dakika › TV › Hakim 7. Bölüm Fragmanı | 'Sen işini yapana kadar oğlunla yakın arkadaşız' - Son Dakika