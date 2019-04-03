Son Dakika Haberleri: Hakim "Adil Yargılama" İçin Sanığı Avukatıyla Segbis ile Görüştürecek

Hakim "Adil Yargılama" İçin Sanığı Avukatıyla Segbis ile Görüştürecek

54 dakika önce

Diyarbakır'da görülen davada hakim, avukatların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ile "adil yargılama" kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden görüşme yapmasını kararlaştırdı.

Hakim
Diyarbakır'da görülen davada hakim, avukatların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan eski HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ile "adil yargılama" kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden görüşme yapmasını kararlaştırdı.

Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Irmak, Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sağlık sorunları nedeniyle SEGBİS aracılığıyla dahi katılamayacağını bildirdi.

Sanık avukatlarından Erhan Ürküt, müvekkili Irmak ile yargılama aşamasında görüşme sağlayamadıkları gerekçesiyle savunma hazırlayamadıklarını belirtti.

Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir ise aradaki mesafeden dolayı müvekkiliyle görüşme yapamadığını öne sürerek, görüşme yapmak için makul bir süre verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından hakim, Irmak'ın mazeretini kabul ederek, duruşma gününde sanığın SEGBİS ile savunması alınmak üzere hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Hakim, Irmak ve avukatlarının SEGBİS aracılığıyla üçüncü kişilerin duyamayacağı ve kayıt yapılmadığı duruşma salonunda esas hakkındaki savunmaları hususunda görüşme yapmalarını kararlaştırdı.

Görüşme için belirlenen gün ve saatin açıklanmasının ardından duruşma ertelendi.

İddianamede, Irmak hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına, mahkumiyeti halinde TCK'nin ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:32:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakim "Adil Yargılama" İçin Sanığı Avukatıyla Segbis ile Görüştürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]